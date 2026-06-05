Donald Trump blir den første sittende presidenten som deltar i NBA-finalen, invitert av New York Knicks-eieren

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Donald Trump forventes å overvære en eller to kamper i NBA-finalene neste uke, og blir dermed den første sittende presidenten som overværer NBA-finalene. Det har blitt stadig vanligere at Trump dukker opp på store sportsbegivenheter, selv uten presedens fra tidligere presidenter, noe som ofte fører til stor buing fra fansen.

Sist gang en sittende president deltok på en NBA-kamp i ordinær sesong var Barack Obama i 2015. Trump vurderer å delta på kamp 3 eller 4, eller begge, på mandag og onsdag i New York, invitert av New York Knicks-eier James Dolan.

New York Knicks leder for øyeblikket 1-0 i NBA-finalen, en kampserie hvor det spilles best av syv kamper mot San Antonio Spurs. Knicks, som ikke har vunnet et NBA-mesterskap siden 1973, gjorde et stort comeback og slo San Antonio 105-95, selv om Spurs har fordel av hjemmebane.

Neste kamp spilles natt til lørdag (kl. 14.30 norsk tid), og Spurs er nødt til å vinne hvis de ikke vil kaste bort hjemmebanefordelen, før de skal spille to kamper på rad i New York neste uke.