Donald Trump "bryr seg ikke" om Iran deltar i fotball-VM i USA

Donald Trump har blitt spurt av Politico om Iran vil delta i fotball-VM i 2026 neste sommer. "Jeg bryr meg egentlig ikke", var svaret hans. "Jeg tror Iran er et land med et veldig stort nederlag. De går på sparebluss."

Iran er plassert i gruppe G, og skal etter planen spille gruppespillkamper mot Belgia, Egypt og New Zealand, alle på amerikansk jord, i Seattle og Inglewood, California, med start 15. juni.

Etter fem dager med luftangrep øker spenningen i Midtøsten, og Iran, som kvalifiserte seg til FIFA World Cup for sjette gang i historien, fjerde gang på rad siden 2014, var det eneste landet som kvalifiserte seg til VM som ikke deltok på et tredagers arrangement i Atlanta denne uken med møter om fasiliteter, medisin, kamporganisering eller kommersielle forhold.

Mehdi Taj, presidenten i det iranske fotballforbundet, sa til den iranske sportskanalen Varzesh3 etter angrepene at "det som er sikkert, er at vi etter dette angrepet ikke kan forventes å se frem mot VM med håp". Forrige helg sa FIFAs generalsekretær Mattias Grafström at "vårt fokus er å ha et trygt VM der alle kan delta".

Mens USA vil tillate innreise for laget og lagmedlemmene, kan fans og til og med myndighetspersoner bli nektet innreise i landet, etter de strengere innreiseforbudene som Trump utstedte i juni i fjor.