Donald Trump diagnostisert med kronisk venøs insuffisiens etter å ha merket hovne ben

USAs president Donald Trump har fått diagnosen kronisk venøs insuffisiens, ifølge Det hvite hus, etter å ha merket hevelser i beina.

CVI sies å være vanlig hos eldre voksne, men hevelser i beina kan være et tegn på mer bekymringsfulle helseproblemer og bør undersøkes grundig. Ifølge The Guardian har Det hvite hus sagt at det foreløpig ikke er noen tegn på mer alvorlige tilstander som dyp venetrombose.

"Presidenten gjennomgikk en omfattende undersøkelse, inkludert diagnostiske vaskulære studier. Bilaterale venøse Doppler-ultralydundersøkelser av underekstremitetene ble utført og avslørte kronisk venøs insuffisiens, en godartet og vanlig tilstand, spesielt hos personer over 70 år," står det i et notat fra presidentens lege Sean Barbarella.

CVI kan oppstå når venene i beina ikke klarer å transportere blodet tilbake til hjertet på riktig måte, noe som kan føre til blodansamlinger i underbena og dermed hevelser. Beina kan også gjøre vondt og føles prikkende, og det kan også oppstå åreknuter. Behandlingen omfatter kompresjonsstrømper, løfting av bena og å oppnå en sunn vekt ved hjelp av mosjon, spesielt gåturer.