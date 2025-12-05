Donald Trump får viljen sin i mislykket iransk boikott av VM-trekningen i Washington DC

HQ

For en uke siden ble det rapportert at Iran ville boikotte trekningen av FIFA World Cup i Washington DC, som skal avholdes på fredag, med representanter fra delegasjoner fra alle land som forventes å delta på FIFA-arrangementet neste sommer. Men fordi USA nektet visum til flere medlemmer av den iranske delegasjonen, inkludert forbundspresident Mehdi Taj, sa hele det iranske fotballforbundet (FFIRI) at ingen ville reise, og sa til FIFA-president Gianni Infantino at det var "en rent politisk holdning".

En uke senere, bare 24 timer før trekningen, endret imidlertid ting seg. Torsdag sa den iranske sportsministeren, Ahmad Donyamali, til det iranske nyhetsbyrået Irna at landslagssjefen, Amir Ghalenoei, ville delta på arrangementet. "Våre representanter har visum og skal delta i VM-trekningen", sa han.

Det er uklart hvorfor han ombestemte seg. Det har vært bekymring for at ankomsten av millioner av besøkende til USA, som er medarrangør av konkurransen mellom juni og juli 2025, vil være problematisk ettersom noen av deltakerlandene, som Iran og Haiti, står på listen over 19 land hvis borgere har innreisebegrensninger til USA etter et direktiv utstedt av Donald Trump i juni 2025.

Idrettsutøvere, trenere og andre personlige ansatte vil få unntak, men Iran har allerede erfart at ikke alle medlemmer av delegasjonene deres vil få innreisetillatelse, i hvert fall ikke i første omgang. Samtidig har enkelte menneskerettighetsorganisasjoner uttrykt bekymring for dårlig behandling av fans som reiser inn i landet, ifølge The Guardian.