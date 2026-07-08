Donald Trump går igjen til angrep på Spania under NATO-toppmøtet

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USAs president Donald Trump har benyttet en pressekonferanse under NATO-toppmøtet i Tyrkia, sammen med NATOs generalsekretær Mark Rutte, til nok en gang å stille spørsmål ved Spanias medlemskap i den atlantiske alliansen.

Medlemslandene i forsvarspakten er samlet på toppmøtet i Ankara, og Trump har i årevis krevd at medlemslandene skal øke sine årlige forsvarsutgifter til 5 prosent av BNP for å finansiere alliansen – et krav Spania kategorisk har avvist siden begynnelsen av året, samtidig som landet har nektet å støtte USAs offensiv i Midtøsten ved å la USA bruke baser på spansk jord. Trump har nok en gang beordret sin finansminister til å stanse all handel med Spania.

Spania «er en tapt sak», og han «ønsker ikke å fortsette å gjøre forretninger» med landet. «Spania er en forferdelig partner i NATO. De deltar ikke, de betaler ikke; jeg vil ikke ha noe med Spania å gjøre. Avbryt all handel med dem, vær så snill, inkludert besøk,» sa han og forsikret at tiltaket ville tre i kraft umiddelbart.

Mark Rutte, som sto ved siden av ham, nyanserte nesten umiddelbart uttalelsene hans og minnet ham om at Spania har økt sine forsvarsutgifter til 2,1 prosent (langt mer enn Madrid opprinnelig hadde antydet ved årets begynnelse). «Du nevnte Spania; du har til og med klart å få Spania til å betale 2 prosent. De tok et stort skritt fremover i fjor, så det er fortsatt problemer som må løses, men hør her, selv når det gjelder Spania, vil jeg understreke at de har nådd 2 prosent.»

EU-kommisjonen har også kommet med en uttalelse der den forsvarer Spania mot Trump og minner den nåværende beboeren i Det hvite hus om at han ikke ensidig kan endre handelsforholdene med noen av EUs medlemsstater. «[EU-kommisjonen] vil alltid forsvare blokkens og hver enkelt medlemsstats interesser, og vil beskytte dem. Vi er opptatt av et forutsigbart og gunstig forhold; Kommisjonen er svært tydelig på dette punktet, og dens holdning er uendret, slik vi har uttalt ved tidligere anledninger. Forholdet mellom EU og USA er av felles interesse og viktigere enn noensinne.»