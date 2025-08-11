Donald Trump har beordret alle hjemløse til å forlate Washington D.C.

HQ

USAs president Donald Trump har kunngjort på sin sosiale medieplattform, Truth Social, at alle hjemløse må forlate landets hovedstad, Washington D.C. Men samtidig trenger ikke kriminelle å forlate byen ... for de vil bli satt i fengsel, "der de hører hjemme". Som vanlig vil den amerikanske presidentens måte å overbringe et budskap på utvilsomt utløse samtaler på nettet.

"Vi skal ha en pressekonferanse i morgen i Det hvite hus. Jeg skal gjøre hovedstaden vår tryggere og vakrere enn den noen gang har vært. De hjemløse må flytte ut, øyeblikkelig. Vi skal gi dere et sted å bo, men langt fra hovedstaden. Kriminelle, dere trenger ikke å flytte ut. Vi skal sette dere i fengsel der dere hører hjemme. Alt kommer til å skje veldig raskt, akkurat som ved grensen. Vi gikk fra millioner som strømmet inn, til NULL i løpet av de siste månedene. Dette blir lettere - vær forberedt! Det blir ingen "MR. NICE GUY". Vi vil ha kapitalen vår TILBAKE. Takk for oppmerksomheten dere har viet denne saken!"

Ifølge BBC kommer denne sinte handlingen etter at "en 19 år gammel tidligere ansatt i Department of Government Efficiency (Doge) ble overfalt i et påstått forsøk på bilkapring i Washington DC". Men samtidig uttalte en demokratisk ordfører Muriel Bowser, at byen ikke opplever en økning i kriminalitet.