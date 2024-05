Donald Trump hater The Apprentice og truer med å saksøke

HQ

Det er en ung og sulten Donald Trump som portretteres i den nye filmen The Apprentice, som hadde premiere under den pågående filmfestivalen i Cannes. Men til tross for en relativt god mottakelse, spesielt for hovedrolleinnehaveren Sebastian Stan, er det ikke alle som setter pris på hva den halvsvenske regissøren Ali Abbasi har kokt sammen.

Ifølge en uttalelse fra Donald Trumps entourage er The Apprentice ren bakvaskelse fylt med løgner og på grensen til science fiction. Steven Cheung, en av presidentkandidatens mange talspersoner, beskrev filmen på følgende måte:

"Dette søppelet er ren fiksjon som sensasjonaliserer løgner som for lengst er avkreftet"

Cheung nevnte også at Trump og hans team vil gå til søksmål mot filmen og dens skapere, som de beskriver som "falske regissører".

"Vi vil gå til søksmål for å ta opp de åpenbart falske påstandene fra disse falske filmskaperne"

