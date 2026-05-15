Donald Trump hevder at besøket i Kina var vellykket, men handelsavtalene er usikre

Nesten ti år etter sitt forrige besøk i Beijing hevder USAs president Donald Trump at de nylige samtalene med Kinas president Xi Jinping resulterte i handelsavtaler og en påminnelse om det sterke forholdet mellom de to verdensmaktene, men det ser ut til at Kina nøler med å bekrefte om handelsavtalene vil bli en realitet.

"Vi har inngått noen fantastiske handelsavtaler for begge land", sa Trump (via TheGuardian). Trump sa også at han og Xi diskuterte Iran-konflikten, og at begge tilsynelatende ønsker at den skal ende på samme måte, og at Hormuz-stredet skal åpnes så snart som mulig.

Handelsavtalen Trump nevnte, skal ha ført til at Kina kjøpte 200 Boeing-fly, samt olje og andre varer. En talsperson unngikk imidlertid å svare på om det var den eksakte avtalen som var kommet på plass, og fremhevet i stedet at "essensen av de økonomiske og handelsmessige forbindelsene mellom Kina og USA er gjensidig nytte og vinn-vinn-samarbeid". Boeing har ennå ikke bekreftet noen ordre.

Hvis besøket var mer fokusert på pomp og prakt og på å vise frem gode relasjoner, ser det ut til å ha gjort nettopp det. Men som mannen som fikk noen til å skrive The Art of the Deal, kan vi være sikre på at Trump vil komme hjem med handel å snakke om.