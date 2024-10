Donald Trump jobber på McDonald's

HQ

Donald Trump har alltid ønsket å jobbe på McDonald's. Det viser i hvert fall en ny video der vi ser den tidligere presidenten og presidentkandidaten til det kommende valget i USA ta på seg en ekte jobb.

Trump tar på seg et forkle og gjør klar en porsjon pommes frites før han hilser på folk ved drive-thru. Det er helt klart et forsøk fra Trumps side på å vinne over vanlige folk, og fremstille seg selv som en allmannamann. Det er også beleilig at han jobbet på en McDonald's i valgkampen i delstaten Pennsylvania.

Om denne kampanjen fungerer eller ikke, avgjøres om bare et par uker, men hvis Trump ikke finner veien tilbake til det ovale kontor, kommer bildet av ham som laster pommes frites til å leve i minnet på internett i lang tid.

Dette er en annonse: