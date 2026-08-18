Donald Trump sier i et innlegg på Truth Social at Hormuzstredet er et «nytt amerikansk territorium

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Donald Trump har lagt ut et kart over Hormuzstredet på sitt eget sosiale nettverk, Truth Social, og erklært det som «nytt amerikansk territorium», med en blå, rød og hvit stripe med stjerner. Dette er ikke første gang han har antydet at stredet, som skiller Persiabukta fra Omanbukta, og gjennom hvilken 20 % av verdens oljehandel strømmer hver dag (under normale omstendigheter), skal betraktes som et territorium tilhørende USA, fordi de hevder at blokaden gir dem full kontroll over hvilke skip som får lov til å passere der og hvilke som ikke får det.

Som svar på Trumps innlegg, og slik Al Jazeera rapporterer, kalte Irans viseminister for utenrikssaker, Ghalibaf, Trump «vrangforestillende».

Dette kommer én dag etter at den 60-dagers våpenhvilen mellom USA og Iran, undertegnet 17. juni for å gi rom for forhandlinger, ikke har resultert i en permanent våpenhvile (faktisk ble våpenhvilen brutt bare noen dager etter at den trådte i kraft). Og helt nylig har USA truet med å bombe Oman, som er en alliert av USA, dersom de «kommer i veien for forhandlingene med Iran. For øyeblikket fører Iran og Oman samtaler om hvordan man skal forvalte sundet og sjøtrafikken, og hevder at de snart vil komme med en felles uttalelse.