Donald Trump kaller skiløper Hunter Hess en "skikkelig taper" etter kommentarer om å representere USA

Donald Trump holdt ikke tilbake på sine sosiale medier Truth Social på søndag. Ikke bare kritiserte han Bad Bunnys opptreden under Super Bowl, han delte også svært uvennlige ord om Hunter Hess, den 27 år gamle amerikanske freestyle-løperen som på en pressekonferanse under vinter-OL sa at han har "blandede følelser" for å representere landet sitt i Italia.

"Det er åpenbart mye som skjer som jeg ikke er den største fanen av, og det tror jeg mange ikke er", sa han forsiktig under en pressekonferanse sist fredag. "For meg handler det mer om at jeg representerer mine venner og familie hjemme, de som representerte landet før meg, og alt det jeg mener er bra med USA.

"Bare fordi jeg bærer flagget, betyr det ikke at jeg representerer alt som skjer i USA", la han til, og refererte sannsynligvis til motreaksjonene mot den innvandringsfiendtlige politistyrken (ICE), en innsatsstyrke som nylig drepte to personer i Minneapolis, og som har en viss tilstedeværelse under OL i Milano-Cortina.

Trump skrev på sine sosiale medier at Hess "ikke representerer landet sitt", og "han burde ikke ha prøvd seg på laget, og det er synd at han er med. Veldig vanskelig å heie på noen som dette", og legger til et stort "MAKE AMERICA GREAT AGAIN!" i innlegget sitt. Den amerikanske presidenten kalte ham også "en skikkelig taper".