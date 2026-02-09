Donald Trump kritiserer Bad Bunnys Super Bowl-opptreden, en "fornærmelse mot USAs storhet"

HQ

Bad Bunny opptrådte i pausen under LX Super Bowl mellom Seattle Seahawks og New England Patriots. For første gang på 60 år med Super Bowl var halvtidsshowet i sin helhet på spansk, da puertoricaneren fremførte sine største hits, med et klart budskap om samhold utenfor USAs grenser, og hevdet at "Gud velsigne Amerika", med navn som Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Brasil samt USA og Canada.

Bad Bunny, som egentlig heter Benito Antonio Martínez Ocasio, vant nylig prisen for årets album under Grammy-utdelingen. Lady Gaga, som fremførte en reggaeton-versjon av Die With a Smile, og puertoricaneren Ricky Martin dukket opp som gjestestjerner i en forestilling som til og med inkluderte et ekte bryllup.

En som ikke likte opptredenen hans i det hele tatt var Donald Trump, som i motsetning til i fjor ikke var til stede på stadion i Santa Clara. Han holdt ikke tilbake på sin Truth Social-konto, og sa at Bad Bunnys opptreden var "absolutely terrible, one of the worst, EVER!", "en fornærmelse mot Amerikas storhet" og at den "ikke representerer våre standarder for suksess, kreativitet eller fortreffelighet".

"Ingen forstår et ord av hva denne fyren sier, og dansen er motbydelig, spesielt for små barn som ser på fra hele USA og over hele verden", sa Trump om Bad Bunny-opptredenen på Super Bowl.