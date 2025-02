Donald Trump kutter bistanden til Sør-Afrika på grunn av påstått rasediskriminering av afrikanere

HQ

Mer enn tre tiår etter den offisielle slutten på apartheidregimet er Sør-Afrika fortsatt preget av store ulikheter, med en liten hvit minoritet som fortsatt kontrollerer store deler av landets rikdom og landområder, mens den svarte befolkningen fortsatt er i overveldende flertall.

På bakgrunn av dette har USAs president Donald Trump tatt et viktig skritt ved å undertegne en ordre om å kutte den økonomiske bistanden til Sør-Afrika, der han anklager regjeringen for rasediskriminering av afrikanere.

Beslutningen kommer etter innføringen av en kontroversiell lov som gjør det mulig å ekspropriere landområder uten kompensasjon på visse vilkår - en politikk Trump hevder rammer afrikanere uforholdsmessig hardt og undergraver deres tilgang til like muligheter.

I et utspill som har skapt internasjonal debatt, har Trump også tilbudt afrikanere asyl og posisjonert seg som en forsvarer av deres rettigheter. Sør-Afrika har imidlertid avvist anklagene på det sterkeste, og avviser dem som en "kampanje med feilinformasjon og propaganda".

Sør-Afrikas utenriksdepartement hevdet i en uttalelse at det er "ironisk" at presidenten tilbyr asyl til afrikanere, en gruppe de hevder fortsatt er blant de mest økonomisk privilegerte i landet, mens sårbare individer i USA fra andre regioner blir deportert og nektet asyl til tross for at de har det svært vanskelig.

Sør-Afrikas regjering gjentok også sin forpliktelse til å finne diplomatiske løsninger på eventuelle misforståelser eller tvister, og signaliserte at de søker å løse denne økende spenningen gjennom dialog.

I mellomtiden roser afrikanske interessegrupper Trumps inngripen, men foreløpig gjenstår det å se hvordan denne diplomatiske konflikten vil utvikle seg og hvilken innvirkning den vil ha på forholdet mellom de to nasjonene.