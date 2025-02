Donald Trump lover at USA skal ta over Gaza En plan for å skape "Midtøstens riviera".

HQ USAs president Donald Trump har lagt frem en plan om å ta kontroll over Gaza, bygge det opp igjen som en luksusdestinasjon og flytte de palestinske innbyggerne til andre steder, et forslag som har vakt stor kritikk i hele Midtøsten. Saudi-Arabia avviste raskt enhver forflytning av palestinere, og bekreftet sin holdning om at ingen normalisering med Israel ville finne sted uten opprettelsen av en palestinsk stat. Palestinske tjenestemenn advarte om at et slikt trekk ville innebære en ny Nakba, med henvisning til massefordrivelsen av palestinere i 1948. Israels statsminister Benjamin Netanyahu roste Trumps nye ideer forsiktig, men støttet ikke planen uten videre. Med millioner av mennesker som fortsatt er rystet over ødeleggelsene i Gaza og diplomatiske spenninger på bristepunktet, har Trumps ambisiøse visjon fått mange til å lure på om det er en genuin strategi eller bare nok en dristig uttalelse i hans signaturstil. Foreløpig gjenstår det å se hvordan hendelsene vil utfolde seg.