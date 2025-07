Donald Trump nedlegger veto mot Wall Street Journal etter publisering av Trumps brev til Epstein

HQ

Torsdag 17. juli publiserte Wall Street Journal en samling brev som Jeffrey Epstein fikk i gave til sin 50-årsdag i 2003, og et av dem hadde Donald Trumps signatur sammen med en tegning av en naken kvinne. Det inneholdt linjen "Gratulerer med dagen - og måtte hver dag være enda en fantastisk hemmelighet."

Trumps administrasjon sa raskt at brevet var falskt, for å kutte båndene til den beryktede New York-finansmannen Jeffrey Epstein, som ble funnet skyldig i sexhandel med mindreårige, som døde i fengsel i 2019, angivelig som selvmord, og som mange mener var en del av en større sexskandale som involverte mange mektige personer og som regjeringen prøver å dekke over, selv om mange av hans velgere fortsatt ønsker at "Epsteins klientliste" skal offentliggjøres.

Som følge av WSJ-artikkelen saksøkte den amerikanske presidenten de to Wall Street Journal-reporterne som brakte historien for injurier og ærekrenkelser, samt Rupert Murdoch, eieren av aksjeselskapet News Corp. Og mandag gikk han et skritt videre og la ned veto mot WSJ på sin kommende presidentreise til Skottland.

Pressesekretær Karoline Leavitt sa at det var "på grunn av Wall Street Journals falske og ærekrenkende oppførsel". Noen få journalister er inkludert i "pressepoolen" for å dekke de offisielle reisene med presidenten. Vanligvis deltar reportere fra ulike medier i denne poolen, men som CNN rapporterer, har Trump nå nedlagt veto mot to medier: WSJ og Associated Press, fordi de internasjonale nyhetsmediene fortsatt refererte til "Mexicogolfen", til tross for at Trump hadde beordret dem til å kalle den "Amerikagolfen".