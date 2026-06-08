Donald Trump ønsker å kjøpe Chagoss-øyene fra Storbritannia

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Administrasjonen til USAs president Donald Trump vurderer å kjøpe Chagosøyene fra Mauritius, skriver The Telegraph og YLE.

Chagosøyene er en øygruppe i Det indiske hav, og består av syv atoller. Øyene tilhører Storbritannia, men den britiske statsministeren Keir Starmer har planlagt å overlate Chagosøyene til Mauritius. Og Mauritius er alliert med Kina og Iran.

Amerikanske tjenestemenn har utarbeidet et forslag om å omgå Storbritannia og inngå sin egen avtale om administrasjonen av Diego Garcia, som er den største atollen i øygruppen. Diego Garcia har en strategisk viktig militærbase for USA i Det indiske hav. Trump-administrasjonen frykter at det å overlate kontrollen over øygruppen til Mauritius vil åpne for maritim spionasje.

Det hvite hus har hatt jevnlige diskusjoner med den britiske statsministerens kontor, ifølge The Telegraph.