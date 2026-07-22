Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli den neste FN-generalsekretæren

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Vennskapet mellom USAs president Donald Trump og FIFA-president Gianni Infantino er gjensidig: Infantino tildelte ham den tilsynelatende spesialopprettede FIFA-fredsprisen i fjor, og senere, da Trump ringte for å få sin stjernespiller Folarin Bolagun frikjent fra en suspensjon før en VM-kamp, bøyde FIFA seg for hans ønsker og lot ham spille. Nå som VM er over, ønsker Trump å gjengjelde tjenesten og vil ifølge The New York Post nominere Infantino til å bli FNs neste generalsekretær.

Portugiseren António Guterres vil trekke seg ved utgangen av desember, og den neste generalsekretæren skal velges i år: Kandidatene må få støtte fra Sikkerhetsrådet, som består av 15 medlemmer, hvorav fem har vetorett: USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia.

Trump ser på Infantino som en person «respektert av alle over hele verden, og anerkjenner at han har en spesiell evne til å bringe folk sammen», ifølge kilder i NY Post. Ikke alle er enige: UEFA-president Aleksander Ceferin boikottet VM for å protestere mot de mange kontroversene rundt turneringen, og nylig sa LaLiga-president Javier Tebas at Infantino «ødelegger fotballen.

Paolo Zampolli, forretningsmann, diplomat og Trumps spesialutsending for globale partnerskap, sa at det er en viss likhet mellom rollene som FIFA-president og FNs generalsekretær: «I FN må man forholde seg til 193 medlemsstater. I FIFA er det over 200 medlemmer. Giannis imponerende merittliste viser at han vet hvordan man skal lede.