Donald Trump ser ut til å tro at krigen mellom USA og Iran snart er over

Konflikten mellom USA, Israel og Iran har hatt en enorm innvirkning på verden for øvrig, og kostnadene for mange varer (inkludert bensin) har økt betraktelig på grunn av stengningen av Hormuz-stredet.

Nylig så det ut til at det ble gjort fremskritt i arbeidet med å få slutt på konflikten ved at det ble inngått en våpenhvile med støtte fra USA. Denne våpenhvilen ser ut til å kunne føre til fortsatt positive resultater, ettersom president Donald Trump indikerer at krigen nærmer seg slutten.

Ifølge Reuters har Trump kommentert den nylige våpenhvilen og hvordan det kanskje ikke er behov for å forlenge den 10 dager lange perioden ytterligere.

"Vi får se hva som skjer. Men jeg tror vi er svært nær en avtale med Iran."

I tillegg nevnes det at Pakistan er involvert i meklingen av en avtale mellom USA og Iran, og at "begge sider er enige i prinsippet", noe som tyder på at det gjøres betydelige fremskritt.

Det som ser ut til å hindre en avtale, er Irans kjernefysiske ambisjoner, der USA ber om 20 års stans i kjernefysisk aktivitet, mens Iran sikter mot tre til fem år.