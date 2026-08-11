Donald Trump sier det ville være en «forferdelig feil» å erstatte FIFA-president Gianni Infantino

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Det er nå to uker siden FIFA kunngjorde en plan om å privatisere deler av verdensmesterskapet ved å selge andeler i turneringene til private investorer, en plan som ble møtt med bred avvisning fra hele verden og som fikk UEFA, med støtte fra CONCACAF og AFC, til å mobilisere motstanden mot FIFA-president Gianni Infantino, med begrunnelsen at planen var et «grunnleggende tillitsbrudd».

Tirsdag sa USAs president Donald Trump at det ville være en «forferdelig feil» av FIFA å miste Infantino, og viste dermed sin støtte til sin venn, etter å ha vært vertskap for to fotballturneringer på to år: klubb-VM i fjor sommer og verdensmesterskapet i sommer. Faktisk gikk Trump så langt som å foreslå at Infantino ville være en utmerket FN-generalsekretær.

«FIFA ville begå en forferdelig feil hvis de, uansett grunn, så mye som vurderte å erstatte president Gianni Infantino», skrev Trump på Truth Social. «Han er fantastisk, og har nettopp ledet det mest vellykkede verdensmesterskapet noensinne – fire ganger så vellykket som noen gang før. Hvis han forsvinner, vil det aldri bli like vellykket eller lønnsomt igjen! Takk for at dere tar denne saken på alvor. President DJT.

US Soccer etterlyste «meningsfull endring

Trumps ros av Infantino (som som kjent lovet å tilgi den amerikanske spilleren Folarin Balogun under VM) deles imidlertid ikke av det amerikanske fotballforbundet, som kom med en felles uttalelse sammen med andre CONCACAF-konføderasjoner (i Nord- og Mellom-Amerika): «U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) og UNCAF (Central American Football Union) står samlet, sammen med våre kolleger over hele verden, i kravet om meningsfull endring som styrker FIFAs styring, åpenhet og ansvarlighet», skrev de mandag.