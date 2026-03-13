Donald Trump sier "Iran bør ikke delta i fotball-VM", det iranske landslaget svarer

HQ

Donald Trump har tilsynelatende endret mening om Irans deltakelse i fotball-VM. Tidligere denne uken møtte han FIFA-president Gianni Infantino, og Infantino sa at Iran "selvfølgelig er velkommen" til å spille VM i USA, for å vise "nok en gang at fotball forener verden" (i versaler).

Torsdag kveld skrev Trump imidlertid noe helt annet på sitt sosiale medium Truth Social. "Irans fotballandslag er velkommen til fotball-VM, men jeg tror virkelig ikke det er passende at de er der, for deres eget liv og sikkerhet".

Det er nesten helt sikkert at Iran ikke kommer til å delta i VM, der de etter planen skal spille tre gruppespillkamper i Seattle og Los Angeles. Noen timer etter Infantinos kunngjøring sa idrettsministeren at "gitt at denne korrupte regjeringen har myrdet lederen vår, er det ingen betingelser for at vi kan delta i VM".

Det er imidlertid fortsatt usikkert hva som vil skje. Etter Trumps innlegg svarte det iranske landslaget på sosiale medier og minnet om at "VM er en historisk og internasjonal begivenhet, og arrangøren er FIFA - ikke et enkelt land", og at ingen land har makt til å ekskludere et annet fra konkurransen. "Det landet som bør fjernes, er snarere det som bare bærer tittelen 'vertskap', men som ikke har evnen til å sørge for sikkerheten til lagene som deltar i dette arrangementet", la de til.

En formell søknad om tilbaketrekking må sendes til FIFA, og Iran vil sannsynligvis bli ilagt sanksjoner, ikke bare økonomiske, men også sportslige, for å trekke seg fra turneringen, selv om straffen til syvende og sist vil bli bestemt av FIFA ... hvis president Gianni Infantino er en stor Trump-tilhenger.