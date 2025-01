Donald Trump signerer dekreter som påvirker TikTok og Verdens helseorganisasjon

HQ

Donald Trump er tilbake i Det hvite hus og har begynt å fungere som USAs 47. president. Etter en bisarr innsettelsesforsamling der Elon Musk fremførte noe som så ut til å være en nazihilsen og Village People fremførte Y.M.C.A. til tross for Trumps holdning til minoriteter og LHBTQ+-samfunnet, ble kvelden avsluttet med at Trump signerte en rekke dekreter som utvilsomt vil få mange til å heve øyenbrynene.

Blant ordrene var (ifølge Sky News) å gjeninnføre dødsstraff i landet, utpeke narkotikakarteller som utenlandske terrorister, gjenopprette ytringsfriheten, suspendere amerikanske bistandsprogrammer, erklære ulovlig innvandring på grensen mellom USA og Mexico som en nasjonal krisesituasjon, trekke seg fra klimaavtalen fra Paris som ble opprettet for å takle stigende globale temperaturer, gå tilbake til oljeboring i 16 millioner dekar av Arktis og benåde de som ble dømt under opptøyene på Capitol i 2021.

Men dette var ikke alt, for Trump bestemte seg også for å trekke USA ut av World Health Organisation (WHO) på grunn av "urettferdige" forventede betalinger, og bestemte seg også for å suspendere forbudet mot TikTok i landet i 75 dager, for å gi morselskapet ByteDance mer tid til å finne en kjøper.

Dette vil uten tvil bare være starten på mange radikale endringer som er planlagt for USA i løpet av den 47. presidentens tid.

