Donald Trump skal delta i pave Frans' begravelse i Roma

Siste nytt om USA . President Donald Trump har nettopp kunngjort at han og førstedame Melania Trump vil delta i pave Frans' begravelse i Roma, etter at han gikk bort på grunn av langvarig sykdom. Du kan lese mer om pave Frans' bortgang her.

Vatikanets tap blir følt globalt, og Trumps deltakelse vil gjøre ham til den første sittende amerikanske presidenten som deltar i en pavelig begravelse siden George W. Bush i 2005. Kunngjøringen, som du kan lese nedenfor, ble gjort av Donald Trump på hans Truth Social.

I en handling av respekt beordret Trump også at USAs flagg skulle vaie på halv stang i hyllest til den avdøde paven. Frans, som av mange ble omtalt som "folkets pave", forsøkte å gjøre kirken mer inkluderende, strekke ut en hånd til de marginaliserte og oppfordret til medfølelse fremfor fordømmelse.