Donald Trump skal denne uken reise til Kina for å be om mekling i konflikten med Iran.

Hvis det er én person som ikke er spesielt flink til å skaffe seg nye venner, så er det USAs president Donald Trump. Hans konstante, spenningsladede meldinger på sosiale medier har ikke bare anstrengt verdenspolitikken og de internasjonale relasjonene i en grad som vi ikke har sett siden den kalde krigen, men har også isolert landet hans (og dets allierte, som Canada og Europa) fra andre handelsavtaler som er nødvendige for å holde den vestlige økonomien flytende. For hver dag som går mens blokaden av Hormuzstredet og krigen med Iran trekker ut i tid, forverres de stigende drivstoffprisene og energikrisen. Og den amerikanske opinionen begynner å bli sliten. Ifølge en Reuters-undersøkelse er over 60 % av amerikanerne motstandere av en krig mot Iran og administrasjonens nåværende håndtering av saken.

Trumps popularitet, selv blant tilhengerne som førte ham til Det hvite hus, er nå på et historisk lavmål, og presidenten trenger seire på den internasjonale scenen, samtidig som han kjemper i domstolene for å forsvare angrepet på Iran. Derfor reiser han til Kina sammen med en delegasjon av administrerende direktører fra store multinasjonale selskaper for å møte Folkerepublikken Kinas president, Xi Jinping, med sikte på at den kinesiske lederen også skal megle i fredssamtalene i Pakistan med iranerne. Møtet finner sted i hovedstaden Beijing 14. og 15. mai, og vil blant annet omfatte besøk til noen av byens mest kjente historiske monumenter, som Himmelens tempel, som står på UNESCOs verdensarvliste.

Kinesiske diplomater har imidlertid gitt denne "invitasjonen" en kjølig mottakelse, særlig fordi det bare er noen få måneder siden Trump selv begynte å undergrave handelsforbindelsene mellom landet sitt og Kina, og beskyldte den asiatiske nasjonen for å "jukse" med prisene sine. Dette utløste den velkjente tollkrigen, som etter hvert har blitt skjøvet til side. Ifølge enkelte analytikere vil en mekling med Iran kreve at USA bevisst ser den andre veien, slik at fastlands-Kina kan ta skritt i retning av å manøvrere for å få øya Taiwan med i unionen.

Ifølge Reuters sier kilder som er tett på forberedelsene til de kommende samtalene, at Kina også krever at Trump-administrasjonen forplikter seg til å avstå fra fremtidige gjengjeldelsestiltak, for eksempel eksportkontroll av teknologi, og til å reversere eksisterende kontroller av utstyr til chip-produksjon og avanserte minnebrikker.

Kort sagt kommer Trump til Kina med færre kort å spille ut, mens Kina kan gå ut av dette møtet med enda større selvtillit. Det vil vi få vite med sikkerhet i løpet av de kommende dagene.