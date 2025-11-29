Donald Trump skal ha presset på for at Rush Hour 4 skal bli en realitet

Det viser seg at selv samfunnets mest elitære medlemmer elsker litt Jackie Chan og Chris Tucker, ettersom ingen ringere enn USAs president Donald Trump prøver å bruke sin makt til å få Rush Hour 4 til å skje.

Dette kommer fra Semafor, som skriver at Trump ønsker en dreining i Hollywood mot "klassisk mannlige" filmer, med fokus på tøffe, modige og selvsikre helter. Med en av Trumps største økonomiske støttespillere, Larry Ellison, som nå eier Paramount (og legger inn bud på Warner), antas det at Rush Hour 4 er et spørsmål om når, ikke om.

Den første Rush Hour hadde premiere i 1998 og ble en suksess. Ni år senere, da den tredje filmen kom ut, virket det som om franchisen stort sett hadde hatt sin storhetstid. Trump deler tydeligvis ikke den oppfatningen, for han har tydeligvis bedt om at serien skal bringes tilbake.

Han skal også ha vist interesse for Jean Claude Van Damme-filmen Bloodsport fra 1998. Hvorvidt det blir noe av dette forslaget er uvisst, men det ser ut til at presidenten mer enn gjerne kommer med forslag til fornyelser av franchisen nå.