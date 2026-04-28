Donald Trump sparker alle de 22 styremedlemmene i det statlige organet National Science Foundation

Donald Trump har sparket alle de 22 medlemmene av det rådgivende styret i National Science Foundation (NSF), et av regjeringens viktigste organer for forskning, utdanning og finansiering av alle ikke-medisinske fagområder innen vitenskap og ingeniørfag. Dette uavhengige organet ble grunnlagt i 1950, og medlemmene utnevnes av den amerikanske presidenten for seks år av gangen, og alle må være "fremtredende" innen sine vitenskapelige felt.

Men i forrige uke mottok alle medlemmene en e-post med beskjed om at stillingene deres var opphevet med umiddelbar virkning. Ifølge Nature kommer dette i kjølvannet av lignende masseoppsigelser blant føderale vitenskapsrådgivere: I fjor ble alle de 17 medlemmene av Advisory Committee on Immunization Practices, som spilte en avgjørende rolle i USAs vaksinepolitikk, sagt opp, i tillegg til 14 rådgivende komiteer ved NSF, for å redusere de offentlige utgiftene.

Dette grepet gjør NSF midlertidig hodeløst, et byrå med 1532 ansatte fra 2025 og et årlig budsjett som steg til 8,28 milliarder dollar i 2020, for det meste dedikert til å finansiere forskningsprosjekter ved universiteter og sentre, men mange forventer at det vil komme flere kutt ettersom Trump går til flere angrep på akademisk forskning.

Ifølge El País ryktes det at Det hvite hus vil nominere finansinvestoren Jim O'Neill som ny direktør for NSF, en person som av mange kritiseres for å mangle vitenskapelig bakgrunn og for å ville arbeide for å demontere organisasjonen.