Donald Trump «sprenger» øya Kharg ved hjelp av kunstig intelligens få timer etter å ha bombet en annen iransk øy

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Luftangrepene mellom USA og Iran ble gjenopptatt sist helg, da USA gjennomførte angrep mot Larak-øya, nær Hormuzstredet, noe som av det amerikanske militærets sentralkommando ble beskrevet som en «begrenset, presis aksjon» mot det iranske revolusjonsgarden. IRGC innrømmet tap og gjengjeldte ved å avfyre ballistiske missiler mot to amerikanske baser i Jordan.

Dette var de første større angrepene mellom USA og Iran etter en måned. Samtidig la USAs president Donald Trump ut en AI-generert video på sitt sosiale nettverk Truth Social (ifølge Forbes er det uklart om den ble laget av teamet i Det hvite hus eller delt videre av følgere), som viste enorme eksplosjoner fra et oljefelt og et hangarskip, og Trump skrev «Kharg-øya blir sprengt i filler!!!

Dette kan oppfattes som en direkte trussel mot Kharg-øya, en liten øy utenfor Irans kyst som har en stor oljeterminal hvor 90 % av eksportråoljen går gjennom, og som regnes som den økonomiske livlinen til Den islamske revolusjonsgarden (IRGC), som tidligere har blitt truet av USA, da det ble snakket om en bakkeinvasjon som aldri fant sted.

Eller, som Forbes påpeker, kan det ganske enkelt være en slurvete forveksling fra Trump og hans sosiale medier-team, der de har forvekslet Larak-øya – øya som faktisk ble angrepet de siste timene – med Kharg-øya (Larak-øya ligger mer enn 660 km, 410 miles unna Kharg, langt lenger inne i Persiabukta).