Donald Trump tildelt FIFAs første fredspris

USAs president Donald Trump har vunnet FIFAs første fredspris noensinne. Prisen ble kunngjort for bare én måned siden, for å "belønne personer som har gjort eksepsjonelle og ekstraordinære handlinger for fred", og selv om vinneren ikke var kunngjort på forhånd, var det få som tvilte på at Donald Trump ville motta prisen, som en trøstepris for å ha tapt Nobels fredspris.

Etter en video som fremhevet Trumps handlinger for å skape fred i verden, fikk Trump overrakt prisen av FIFA-president Gianni Infantino, og sa at det var "virkelig en av de største æresbevisninger i mitt liv".

"Vi reddet millioner av liv, i Kongo for eksempel, 10 millioner døde, de var på vei mot 10 millioner veldig raskt. Også med India og Pakistan stoppet vi kriger rett før de startet", sa Trump, som fikk prisen etter å ha "støttet innsatsen for å megle våpenhviler og fremme diplomatisk engasjement".

"Gianni har gjort en utrolig jobb, du har satt ny rekord på billettsalg. Det er en fin hyllest til deg og fotballspillet, eller som vi kaller det fotball. Det er hinsides de tallene vi trodde var mulig", la Trump til.

Prisen ble delt ut under det store arrangementet i Washington DC, der komponentene i de 12 gruppene ble kunngjort.