Donald Trump tvinger Washington Commanders til å ta tilbake sitt opprinnelige Redskins-navn

HQ

Washington Commanders, det amerikanske fotballaget som har vunnet tre Super Bowls, var kjent som Washington Redskins fra 1933 til 2020, da de etter flere tiår med protester endret navn for å unngå rasistiske konnotasjoner rett etter drapet på George Floyd. President Donald Trump ønsker imidlertid at det gamle navnet skal komme tilbake ... og bruker tillatelsene til en ny stadion som forhandlingskort.

På sin Truth Social-plattform sa Trump at han ikke vil gi dem tillatelse til å bygge en ny stadion hvis laget ikke "kvitter seg med det latterlige navnet". Laget har spilt i Maryland siden 1997, men har inngått en avtale med District of Columbia om å returnere til byen med et nytt stadion som forventes å åpne i 2030.

"Jeg kan legge en begrensning på dem om at hvis de ikke endrer navnet tilbake til det opprinnelige 'Washington Redskins' og kvitter seg med det latterlige navnet 'Washington Commanders', vil jeg ikke inngå en avtale om at de skal bygge en stadion i Washington", skrev han. Han la til at Cleveland burde gjøre det samme med Cleveland Guardians, og gå tilbake til navnet Cleveland Indians.

I realiteten har Trump begrenset myndighet til å gripe inn i henhold til den nåværende hjemmelsloven som styrer føderalt tilsyn med District of Columbia, forklarer Reuters. I hvert fall nå, før han endrer lovgivningen for å ta mer kontroll over Washington D.C., noe han allerede har snakket om i år.