Donald Trump undertegner en presidentordre om å omdøpe Ontariosjøen til Lake of America

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Donald Trump vendte tilbake til sine gamle vaner og bestemte seg torsdag for å omdøpe Ontariosjøen til «Lake of America». Den amerikanske presidenten undertegnet en presidentordre for å endre navnet, og Det hvite hus kunngjorde til og med at innsjøen, som utgjør en naturlig grense mellom USA og Canada, hadde skiftet navn «med umiddelbar virkning».

Canadas statsminister Mark Carney svarte med å forklare at navnet stammer fra det wendatiske ordet Ontari’io, som betyr «sjøen er vakker, sjøen er stor».

«Navnet er over 400 år gammelt og stammer fra før både Canadas konføderasjon og USAs uavhengighetserklæring. Vi vet at Amerika er i endring. Deres handelsforbindelser, deres utenrikspolitikk, deres nasjonale monumenter, deres vannnavn. Kanadierne vet også at å gi virkeligheten et navn betyr å kalle den Ontariosjøen – da, nå og alltid.

Dette trekket kom ikke ut av det blå: forrige uke innførte USA nye tollsatser på 50 % på kanadiske importvarer til en verdi av 20–27,6 milliarder dollar, blant annet stål og aluminium, og handelsforhandlingene mellom nabolandene brøt sammen.

Dette føyes til listen over «navneendringer» Donald Trump har gjort rundt om i verden, som å endre navnet på Mexicogolfen til «Gulf of America». På samme måte sa han også at Hormuzstredet hadde blitt nytt amerikansk territorium.

Uten et internasjonalt organ som fastsetter navnet på internasjonale farvann, kan dette føre til uoverensstemmelser når det gjelder territorier. I Google Maps vises Mexicogolfen som «Gulf of America» for brukere i USA, som «Gulf of Mexico» i Mexico og som «Gulf of Mexico (Gulf of America)» alle andre steder.