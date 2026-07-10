Donald Trump vil ikke undertegne det tverrpolitiske lovforslaget om rimelige boliger

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Den amerikanske presidenten har nektet å undertegne et lovforslag som republikanere og demokrater har blitt enige om for å gi innbyggerne tilgang til rimelige boliger. Donald Trump sa i dag at han ikke vil undertegne det «før Senatet vedtar hans «Save America»-lovforslag», et forslag som krever bevis på statsborgerskap for å registrere seg som velger og som vil opprette en nasjonal velgerdatabase ved hjelp av delstatsregistre.

Det vedtatte lovforslaget om rimelige boliger inneholder bestemmelser om å frita eller forenkle miljøvurderinger for boligbyggingsprosjekter, samt å sette en grense for antall eksisterende eneboliger som store Wall Street-investorer kan eie.

Ifølge en rapport fra Reuters kan lovforslaget, ettersom det er vedtatt av begge kamrene i Kongressen, tre i kraft uavhengig av om Trump undertegner det eller ikke. Når Trump mottar lovforslaget, har han 10 dager på seg til å undertegne eller nedlegge veto mot det; hvis han ikke gjør verken det ene eller det andre, trer det i kraft uten hans underskrift.