Donald Trump vil overvære VM-finalen i klubbfotball mellom Chelsea og Paris Saint-Germain

HQ

Donald Trump vil overvære finalen i FIFA Club World Cup søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, mellom Chelsea og Paris Saint-Germain. To europeiske lag i finalen i den første utgaven av det fornyede og utvidede verdensmesterskapet for klubblag, som ble arrangert i USA med blandet mottakelse: godt oppmøte på de fleste kampene, men klager over varme, forsinkelser på grunn av uvær ... og med innvandringsprotester i bakgrunnen.

Trump bekreftet overfor journalister at han kommer til å overvære kampen, som spilles på MetLife Stadium i New York. Hjemstedet til NFL-lagene New York Jets og Giants vil også være arena for VM-finalen i fotball i 2026.

Til tross for gode seertall regnes klubb-VM som forløperen til VM i fotball 2026, som vil finne sted neste år i USA sammen med Mexico og Canada, og mange stiller spørsmål ved Trumps evne til å sørge for gjestfrihet, tilgjengelighet og sikkerhet for de tusenvis av menneskene som vil komme til det hermetiske landet, med innreiseforbud fra 12 land, fra hele verden.

Men Trump og FIFA-president Gianni Infantino ser ut til å ha et godt forhold, og Infantino kunngjorde denne uken åpningen av et representasjonskontor i Trump Tower, der VM-pokalen for klubblag vil stå utstilt frem til finalen, og takket for den "store støtten fra regjeringen og presidenten".