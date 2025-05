Donald Trumps liv blir til en storfilm

HQ

The Apprentice var bare begynnelsen - Donald Trumps liv er nok en gang på vei til det store lerretet, denne gangen med et massivt budsjett tilsvarende 100 millioner USD. Bak prosjektet står Andrea Iervolino, kjent for den nylige Ferrari-filmen. Men i motsetning til fjorårets kritikerroste, men kontroversielle The Apprentice av Ali Abbasi - som fokuserte på Trumps tidlige karriere og hans forhold til advokaten Roy Cohn - tar denne nye filmen sikte på å dekke hele Trumps liv.

The Apprentice beskriver filmen som en "dristig og balansert" skildring av Trumps oppvekst, utfordringer og motstandskraft. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og verken regissør eller rollebesetning er annonsert ennå. Det er også uklart om Trump eller hans team vil være involvert i produksjonen. Filmen forventes å ha et betydelig budsjett, noe som gjenspeiler Iervolinos forpliktelse til å levere en omfattende og nyansert skildring av Trumps liv.

Er dette noe du kunne tenke deg å se?