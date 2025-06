Donald Trumps smarttelefoner er tilsynelatende ikke lenger "made in the USA"

HQ

Nylig kunngjorde Donald Trump at selskapet hans ville ta opp kampen med Silicon Valley ved å lansere sitt eget smarttelefonmerke. Telefonen skal hete T1 Phone fra Trump Mobile, og selv om den i utgangspunktet ser ut som alle andre smarttelefoner på markedet, hadde selve telefonen et unikt salgsargument som var skreddersydd for amerikanere, nemlig at den var "made in the USA". For et land som ønsker å forbedre sin egen produksjon ytterligere og redusere importen, virket dette som en stor hit for Trumps velgere, selv om presidenten kanskje fortalte noen svin på skogen...

The Verge rapporterer nå at "made in the USA" taggen har blitt droppet fra T1, noe som antyder at smarttelefonen i det minste vil stole på noen elementer som er importert fra andre steder. De nøyaktige detaljene om hva dette kan være er ikke klare, men dette kommer også når noen spesifikasjoner for enheten også blir justert.

Skjermstørrelsen ser ut til å bli mindre, fra 6,78" til 6,25", og det inkluderte RAM-minnet er heller ikke lenger nevnt, til tross for tidligere referanser til 12 GB minne. Utgivelsesdatoen for telefonen ser også ut til å være på vippen, ettersom den tidligere referansen til september nå har blitt byttet til "senere i år".

Trump-organisasjonen har ikke kommentert disse endringene, men det virker absolutt som om noe er på gang på Trump Mobile.

