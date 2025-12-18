Donald Tusk: EU-lederne støtter plan om å bruke frosne russiske eiendeler til å finansiere Ukraina

HQ

Torsdag ble EU-lederne enige om å arbeide for å bruke nedfrosne russiske eiendeler til å finansiere Ukraina i 2026 og 2027, noe som signaliserer et potensielt skifte i hvordan unionen støtter Kiev, sa Polens statsminister Donald Tusk etter samtaler i Brussel.

Tusk sa at det var bred enighet om at bruk av russiske eiendeler som ble frosset etter Moskvas invasjon i 2022, ville være berettiget og fordelaktig for Europa, selv om noen land fortsatt er forsiktige og ønsker sterke juridiske og økonomiske garantier.

Rundt 210 milliarder euro i russiske eiendeler er frosset i EU, hvorav mesteparten befinner seg i Belgias clearingsentral Euroclear. Belgia og andre stater frykter mulige rettslige eller økonomiske represalier fra Russland, noe som har gjort garantier til et sentralt tema i diskusjonene.

I stedet for å basere seg på nye, felles EU-lån, lener lederne seg nå mot en "forberedelseslån"-modell støttet av russiske eiendeler, og det forventes ytterligere tekniske forhandlinger i løpet av de kommende månedene.

Polens statsminister Donald Tusk:

"Vi er absolutt ute etter et gjennombrudd, og gjennombruddet betyr at alle er enige om at det er verdt å prøve, og at bruk av russiske midler til Ukraina vil være berettiget og bra for Europa, men noen land vil kjempe til siste slutt for å maksimere garantiene for seg selv."

"Denne erklæringen om at vi alle ønsker å bruke russiske ressurser for Ukraina, ble avgitt, og jeg tror ikke noen kommer til å gå tilbake på den."

"Vi har mange år med stadig mer tekniske diskusjoner foran oss, fordi de landene som er mest utsatt for russiske økonomiske represalier i fremtiden, hovedsakelig Belgia, men ikke bare, er ute etter sikkerhetstiltak."

"Bruken av det såkalte handlingsrommet i EU-budsjettet vekker ikke begeistring i sentrale EU-land, så jeg ser ikke håp for planer om å bruke europeiske penger til dette. Vi vil heller se på reparasjonslånet på grunnlag av russiske eiendeler, og vi vil heller forsøke å gi garantier til de mest utsatte landene, som Belgia, slik at de skjønner at disse garantiene er seriøse."