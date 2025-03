Donald Tusk på vei til Tyrkia for samtaler om Ukraina og regional stabilitet

HQ

Polens statsminister Donald Tusk skal møte tyrkiske tjenestemenn for å diskutere utviklingen i Ukraina og hvordan begge land kan bidra til å sikre langsiktig fred i regionen (via Reuters).

Samtalene vil fokusere på Polens og Tyrkias roller i arbeidet med å stabilisere området, særlig etter den nylige diskusjonsrunden mellom Ukraina og USA i Saudi-Arabia, der man utforsket nye veier for fred og sikkerhet.

Tusk understreket viktigheten av at NATO og de europeiske landene samarbeider for å sikre stabilitet etter en eventuell våpenhvile langs den russisk-ukrainske grensen. Ettersom spenningene fortsetter, kan Tyrkias engasjement vise seg å være avgjørende for å støtte en varig fredsprosess.