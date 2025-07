Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Feast Layer

HQ

Før vi begynner, en påminnelse om at dette er en guide som utelukkende er dedikert til en enkelt Layer, som er hva Donkey Kong Bananzas spillverdener kalles. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer eller et knutepunkt for tilgang til alle guidene for alle Layers, kan du sjekke ut Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Merk også at navnene på Banandium Gems i listen nedenfor allerede gir deg et hint om hvordan du får tak i dem. Sammenlign kartet ditt med vårt fullstendige kart, og hvis du mangler en, gi oss beskjed i kommentarfeltet, så skal vi fortelle deg hvordan du får tak i den.

"Snørr, salt og grelle farger, føj!" Dette er sannsynligvis det første du kommer til å uttrykke når du kommer til Feast Layer - hvordan kan de snakke om mat når alt er dekket av slim? Og var jeg ikke allerede på vei til Planet Core? Vel, nei. Så risikabelt er Donkey Kong Bananzas siste store Layer, med nok en mengde Banandium Gems å finne, en gigantisk burger å tilberede og en ny oppløsningsmekaniker. Vask hendene og la oss komme til saken.

Alle bananene i Feast Layer og hvor du finner dem

Denne temaparken og fornøyelsesparken handler om å befri bryterne som tilbereder den store bananburgeren for slim og Void korrupsjon. Selvfølgelig finnes det et skrekkens hus, en berg-og-dal-bane ... og en kostymeutfordring til etterspillet.

Totalt: 69 bananer

Underlag SL1400: bananer 1-3

Underlag SL1401: bananer 4-30

Understreket : nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Fritt fall til festlaget!

En slimete godbit

Ødelagt av freestyle-bananer

Freestyle-bananzaer i høyt tempo

Lost and Found under bygningen

Kamp Hoppende juling

Snacks fra lageret

En banan blant venner

Kamp: Wallopoid krigføring

En brusinfusert banan

Festmåltidet Growtone

Det sultne festmåltidet Growtone

Det mette festmåltidet Growtone

En hemmelig salt snack

Slynger saltet

Smelting av møkk

Dampet og saltet banan

I rivjernshøyde

Rundt på rivjernet!

Gjennom de voldsomme veggene

En vegg helt alene

Fallende murvegger

Høyt oppe i en himmelcontainer

Svingende gjennom kongelige gynger!

Rengjøring av brusetuten

I kamp Møkk på parade

Shifty Smash: Over oljesjøen

Statistikk for festsmashing

Feast Quiz Master

Feast Fragmentone Recovery

Restaurering av festfragmenter

Banan ved en fettete elv

Sentrum av oljestrømmen

Kampen: Gruvevognsdynga

Steking på Ferocious Fryhouse!

Festmåltid - gjemsel og søk

Roarcoaster-rasteplass

Bak en brølende foss

En brølende avslutning

Avmokking av verket

Pommes frites ved siden av

Kanalinspektørens belønning

Flytende på et kongelig oljecruise!

Saltets siste stopp

Å spise løvens andel

Shifty Smash: Et enormt monument

Faren dobler seg tilbake

Kampen: Labyrintens lurendreiere

Banan med tre gitter

Shifty Smash: Ut av boksen

Opp gjennom laget av møkk

Brettet inn i karbonaden

Bestill på Banana Burger!

Under løvens manke

En snack med utsikt

Kroning av monarken

Utveksling av festchips

Muckin' Up Cat-Scratch Kitchen!

Kamp! Unngå møkkaveggen

Fast i rennesteinen

Crankys festmåltid-tirade

Sett gjennom risten

Muckens private lager

Motstå veggenes tidevann

Å sprette høyt fra en vegg

Slå tilbake mot veggene

Smelt gjennom metallbroen

Sitter fast i møkka

Utstyrt i matchende klær



Feast Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

Slik får du den første Banandium-perlen i Feast Layer

Kom igjen, innrøm det, du kom hit ved å google "hvor er banan 1 i Feast Layer i Donkey Kong Bananza". Det forstår vi godt. Vi ville ha gjort det ... hvis spillet hadde kommet ut da vi støtte på det samme problemet. Og vi har sett det skje med andre journalister og mange mennesker siden spillet kom ut.

For det er ikke så mye et spørsmål om "hvor er det", det er et spørsmål om "hvordan man får det ned dit". Den første bananen i Feast Layer er faktisk den samme som mange andre, når man kommer til området. Så hvor har den tatt veien?

Du er allerede i ferd med å innse det, ikke sant? Du har hatt en forglemmelse, akkurat som mange andre spillere, fordi spillet mesterlig underholdt deg med visse uforutsette hendelser. Hva er Layer før denne? "Groove Layer". Det er feil. Du gikk til Groove Layer fordi Harmoneel svelget Pauline akkurat da du skulle hoppe ned i synkehullet. Skjønner du hva vi mener?

Den forrige i den naturlige progresjonen ville ha vært Radiance Layer. Og det er dit du skal gå for å fullføre det du ikke har fullført.

Teleporter deg til Radiance Layer og deretter til det siste underlaget, SL1204, hvor du vil se at synkehullet fortsatt er dekket av en av de Void Co. låste kuplene. Nøkkelen venter på deg lenger nede, i en halvkjellerhule som svever over en slangelignende Fractone (se bilder).

Ta den og åpne kuppelen: Der ligger bananen din (faktisk en haug med tre). Nå, til slutt, gjør det du aldri gjorde selv om du ikke kunne huske det: hopp ned i synkehullet, land på Feast Layer, og du vil ha premien din i din hule hånd.

Nøkkelen, helheten og skatten.