Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Forbidden Layer

Før du dykker ned i denne guiden, må du huske at fokuset er på en enkelt Layer. Hvis du er ute etter generelle tips og triks eller en oversikt over alle guidene, kan du gå til Eelevator for å få tak i alle 777 bananene.

Husk også at navnet på hver Banandium Gem gir deg ledetråder om hvordan du kan få tak i den, og det kan være til hjelp å sammenligne kartet ditt med vårt nedenfor. Vet du fortsatt ikke hvordan du får tak i en spesifikk banan? Fortell oss nummeret i kommentarfeltet, så hjelper vi deg.

Forbidden Layer er det siste spesielle stoppet før Planetkjernen, den "store avsløringen" (kall det gjerne en spoiler) og den endelige kampen. Som sådan introduserer den en av de mest oppsiktsvekkende mekanikkene i hele Donkey Kong Bananza. Spillet antydet allerede noe i den retningen med fremdrift eller regnbuebrogenererende haier, men i dette laget, i områdene som Securitone aktiverer, kan du plukke opp et hvilket som helst stykke materiale eller terreng, kaste det i en hvilken som helst retning og se hvordan det etterlater seg en ny sti bak seg. Det er helt fantastisk.

DK og ̶L̶a̶d̶y̶ Pauline løper over stien de nettopp har skapt, og ignorerer den innkommende snikskytterraketten.

Alle bananene i Forbidden Layer og hvor du finner dem

Den ekstra bananen etter spillet får du av Grumpy, når du har beseiret du-vet-hvem og avslørt du-vet-hva. Ellers handler det om å forstå de skiftende materialene og eksperimentere med banemekanikken. Nå er vi i gang:

Totalt: 25 bananer

Lag SL1500: bananer 1-25

Understreket : nye bananer, lagt til etter slutten av spillet.



Skrubbet Muckety-Muck!

Hemmelighet i sjakten

Fuktige første skritt

Rask sidelengs shuffle

Ingen svømming, ingen skliing

I kamp Nighty Night, Nemesis

Pitching for passasje

Forbi det stotrende taket

Under, opp og inni

Kamp: En smidd vei oppover

Passasje til den ensomme øya

Farlig passasje

Crankys forbudte tirade

Halvveis blandet

Ballonger i blandingen

Overlevde blandingen

Uvelkommen ved Gå-ikke-lengre-porten!

Kamp! Blanding av vegger

Forbudt å knuse statistikk

Passasje gjennom lava

Oppstigning med stokking

Bak stokking

På toppen av blandingen

En gave fra Grumpy

Forbudt brikkebytte



Forbidden Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

