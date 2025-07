Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Freezer Layer

HQ

Før vi begynner, må du være oppmerksom på at denne guiden fokuserer utelukkende på en enkelt Layer, som er navnet på "verdenene" i Donkey Kong Bananza. Hvis du er ute etter generelle tips og triks for å samle bananer, eller en indeks med lenker til alle guidene for alle Layers, kan du besøke Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Freezer er et stort Layer med flere underlag, ekstreme temperaturer (veldig kaldt og veldig varmt, som i det sentrale Spania), hjemsted for Elder Zebra og også et sted der du kan løse noen fantastiske isbitoppgaver for å lage slushies og iskremer med smak. Det er også Layer som har flest bananer i hele Donkey Kong Bananza. Med andre ord, et av de morsomste områdene i hele spillet!

Husk at i tillegg til at du kan sammenligne kartet ditt med vårt, gir navnet på hver banan deg en ledetråd til hva du må gjøre for å få tak i den. Hvis du fortsatt mangler en banan, kan du gi oss nummeret i kommentarfeltet, så skal vi fortelle deg hvordan du får tak i den.

DK og Pauline deler en varm kopp kaffe med et par nyoppdagede zebraer.

Alle bananene i Freezer Layer og hvor du finner dem

Med så mange Banandium Gems og Fossils er Freezer underholdende med alle sine underlag og kriker og kroker. Ettersom det er Layer med flest bananer, legger etterspillet til ikke mindre enn 14, men alle som en del av den samme Eldste-prøven, noe som gjør Zebra-auditoriet til den mest banantunge prøven.

Totalt: 87 bananer

Underlag SL500: bananene 1-39

Underlag SL501: bananer 40-75

Undersjikt SL502: bananer 76-86

Underlag SL503: banan 87

Understreket : nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Chillin' i fryselaget!

Utsikt over den smuldrende broen

En hemmelighet på en snødekt klippe

Skrudd opp under kålrot

Slumrer i snøen

Under Scoop-hytta på klippekanten

Forankret på toppen av søylen

I kamp Snøballrulling

Over den iskalde elven

Gjemt bak fossen

Over en smuldrende bro

Rydder en rødglødende sti

Bak de rødglødende stiene

Klatrer opp en rødglødende sti

Kamp: Hurtig skjelv-krangel

Avdekking av Scoop-hytta

Fryseren Growtone

Den sultne fryseboks-veksttonen

Den mette fryseren Growtone

Fryseren gjemsel og søk

Sterkt beskyttede råvarer

Scoop Hut i himmelen

Åpne Coolstripe-grotten

Kanten av et kjølig basseng

Se opp for fallende istapper

Kamp: Skøyter så vidt forbi

Dypt inne i hulen

Sitter på snøen

Stirrer på kjøletårnet

Oppbevart i en Coolstripe Cubby

Shifty Smash: Over grottene

Coolstripe-grottas tapte skatt

Shifty Smash: Iskald innsjø

U-sving på en smuldrete vei

Løp på en smuldrete vei

Et skorpete tillitsfall

Bak kjøletårnets øyne

Crankys fryseboks-tirade

Utveksling av fryseflis

Gjennom Coolstripe-grotten

Smeltende varm sjokoladebanan

Kamp: Broiling Bowling Brawl

Nedkjøling i Canter Creamery!

Kamp: Magma-kaos

Kryssing av det enorme isfjellet

Kanten av det enorme isfjellet

Å mestre det enorme isfjellet

Kveles i sjokolade

Shifty Smash: Over is og lava

Statistikk for frysesmashing

Funnet over viften

Holdes varm i åkeren

Skjelvende skritt gjennom pudder

Forræderske skritt gjennom pudder

Ekstra skritt gjennom pudderet

Gjennom en altfor varm tunnel

Utsikt over Canter Creamery

Under Zig-Zag-broene

Snack gjemt på en stake

Begravd i kjøletårnet

Bak kjøletårnet

Målstreken for Amuse-Boost

Amuse-Boost Rask målgang

Shifty Smash: Trav opp i tårnet

Hurl d'Oeuvres mållinje

Hurl d'Oeuvres rask målgang

Shifty Smash Damp Dodge 'n' Dash

Sjokkerende Cioppino-målgang

Sjokkerende Gioppino - rask målgang

Shifty Smash: Splashy oppstigning

Switcheroo Entrée Målgang

Switcheroo Entrée Fast Finish

Shifty Smash: Rask Switcheroo

Farlig Dessert Målgang

Farlig dessert - rask målgang

Hoofin' it til Hot-Hoof Heater!

Gjemt i Chocolava-hulen

I kamp Slåss på flukt

Skraping i skråningen

En snedig andre servering

Over skråningen

Godbit på en liten øy

Gjenoppretting av frysefragmenter

Restaurering av frysefragmenter

En vanskelig tur til ismaskinen

Utsikt over Chocolava

Sitter fast blant rørene



