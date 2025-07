Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Planet Core

HQ

Før vi begynner, vil vi minne om at dette er en guide som utelukkende er dedikert til en enkelt Layer, som er det Donkey Kong Bananzas "verdener" kalles. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer eller et knutepunkt for tilgang til alle guidene for alle Layers, kan du sjekke ut Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Husk også at navnet på hver banan i listen nedenfor allerede gir deg en pekepinn på hvordan du kan få tak i den, og så kan du sammenligne kartet ditt med vårt for å finne ut hvilke du mangler. Hvis du mangler en, kan du gi oss nummeret i kommentarfeltet, så skal vi fortelle deg hvordan du får tak i den.

Til slutt, den siste Layer, målet for hele reisen din: kjernen av planeten. Her kan vi snakke om det uten noen begrensninger. Ingen flere spoilere, for hvis du har kommet så langt, vet du allerede sannheten. Den briljante avsløringen som spillet mesterlig hadde skjult rett foran nesen din fra begynnelsen av, som om det var The Sixth Sense. At Void ikke var den virkelige skurken i spillet, at det som først så ut som Banandium-venen og hvis gylne halvkuleform virket mistenkelig kjent ... var magen til King K. Rool! At erkefienden din lå og sov, og nå som du har vekket ham, er han ute etter den virkelige Banandium Vein i sentrum av planeten. At med hans oppvåkning tar også Kremlingene av seg masken - at alle de gryntende fiendene du hadde møtt var skjeletter av Kremlings gamle fiender, og at du ikke hadde lagt merke til det! At rav-insektet i fossilsamlingen din var en spoiler i seg selv hele tiden.

Løp etter King K. Rool, men ikke la en eneste banan ligge igjen i de 10 underlagene som utgjør den siste biten til Heart of Gold...

Vi bryter gjennom, ned til (planeten) Coooore, ingen stopper oss, ikke nå lenger!

Alle bananene i Planetkjernen og hvor du finner dem

Totalt: 23 bananer

Underlag SL1600: banan 1-3

Underlag SL1601: bananene 4-7

Underlag SL1602: bananer 8

Underlag SL1603: banan 9 og 10

Underlag SL1604: banan 11 og 12

Underlag SL1605: banan 13 og 14

Underlag SL1606: banan 15-17

Underlag SL1607: banan 18 og 19

Underlag SL1609: bananene 20-23



Seier over Void Kong!

En utsikt over kongen

I magen på K. Rool

Svevende over Fractone Fort

Shifty Smash: Pust inn og ødelegg

Statistikk for planetkjernesmashing

Utveksling av planetkjernebrikker

Overlevde Grussporet

Klaptrapped bak Goo

Jakten på Switcheroo

Korner av Krevasse

Å åpne veien

Kremling-gjengens siste kamp

Stompet Stompenclomper! Igjen!

Planet Core Quiz Master

Shifty Smash: Skyward Smashing

Fractone Cradle Climb

Turf Surf Pit Stop

Turf Surf Målstreken

Crankys planetkjerne-tirade

Rocked King K. Rool!

Halvveis gjennom Harmoneel

Slutten av Harmoneel



