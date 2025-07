Donkey Kong Bananza: Alle bananene i The Divide

HQ

Før vi begynner, en påminnelse om at dette er en guide dedikert utelukkende til en enkelt Layer, som er hva Donkey Kong Bananzas spill "verdener" kalles. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer eller et knutepunkt for tilgang til alle guidene for alle Layers, kan du sjekke ut Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

The Divide er en mystisk Layer som introduserer deg for den ganske unike Switcheroo gel/mekanikeren og ber deg ta en avgjørelse: vil du fortsette på den frodige, vegetasjonsrike Forest Layer eller den snødekte, isete Freezer Layer? Avgjørelsen din er mer en midlertidig preferanse, siden du alltid kan gå tilbake og ta den andre stien, og uansett møtes begge Layers på The Junction, der du blir bedt om ... å fullføre den du ikke valgte.

Isbre eller jungel? Alle valg er riktige ved The Divide.

Alle bananene fra The Divide and Where to Find Them

Etter å ha gjort de relevante introduksjonene og forklaringene om dette lille, men fengslende Layer, bør du vite at du kan få ni Banandium Gems på ditt første besøk og en til i post-spillet for å fullføre de ti.

Totalt: 10 bananer

Underlag SL400: bananer 1-10

I understreket : nye bananer, lagt til etter slutten av spillet.



Stompet Stompenclomper!

En Switcheroo-boost

Et Switcheroo-gjennombrudd

En mesterlig Switcheroo-manøver

Divide Quiz Master

Switcheroo gjennom veggen

Trygt landende byttetur

Kamp Uroot to the Brute

Crankys Divide Rant

Utstyrt med dyretrykk



The Divides fullstendige Banandium Gem-kart. Klikk for å zoome inn.

