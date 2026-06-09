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Donkey Kong Bananza
Fremhevet: SGF 2026-dekning

Donkey Kong Bananza DLC kunngjør samarbeid med Super Mario, men kun i en begrenset periode

Hvis du eier DLC-en « Donkey Kong Bananza », har du nå en unnskyldning for å starte den opp igjen.

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Nintendo har kunngjort noe nytt for abonnenter på Nintendo Switch Online: DK Challenges, en serie minispill basert på de klassiske Switch 1-spillene som er tilgjengelige i klassikerbiblioteket (eller « Donkey Kong Bananza » hvis du allerede eier det).

Samtidig kunngjorde Nintendo et nytt samarbeid for DLC-en « Donkey Kong Bananza », «DK Island & Emerald Rush», som ble utgitt i september i fjor, men som var ganske tynt innholdsmessig sett til prisen... Men hvis du eier den, har du nå en unnskyldning for å starte den opp igjen, ettersom et tidsbegrenset samarbeid med Super Mario starter i dag. I DK Island finner du spesielle Super Mario-blokker, mynter og andre elementer, samt Mario- og Luigi-antrekk til DK og Pauline

Men pass på, for dette blir også et tidsbegrenset samarbeid... i fire bølger. Etter det (akkurat som alle de andre tidsbegrensede begivenhetene i DLC-en « Donkey Kong Bananza ») vil alle Super Mario-elementene forsvinne.


  • Bølge 1: 9. juni til 30. juni

  • Bølge 2: 14. juli til 21. juli

  • Bølge 3: 4. august til 11. august

  • Bølge 4: 25. august til 1. september

Donkey Kong Bananza

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ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Han er større, raskere og sterkere også. Donkey Kong strutter av sjarm i sitt eventyr til jordas indre, men moroa kommer med ett vesentlig ankepunkt ...



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