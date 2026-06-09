Donkey Kong Bananza DLC kunngjør samarbeid med Super Mario, men kun i en begrenset periode

HQ

Nintendo har kunngjort noe nytt for abonnenter på Nintendo Switch Online: DK Challenges, en serie minispill basert på de klassiske Switch 1-spillene som er tilgjengelige i klassikerbiblioteket (eller « Donkey Kong Bananza » hvis du allerede eier det).

Samtidig kunngjorde Nintendo et nytt samarbeid for DLC-en « Donkey Kong Bananza », «DK Island & Emerald Rush», som ble utgitt i september i fjor, men som var ganske tynt innholdsmessig sett til prisen... Men hvis du eier den, har du nå en unnskyldning for å starte den opp igjen, ettersom et tidsbegrenset samarbeid med Super Mario starter i dag. I DK Island finner du spesielle Super Mario-blokker, mynter og andre elementer, samt Mario- og Luigi-antrekk til DK og Pauline

Men pass på, for dette blir også et tidsbegrenset samarbeid... i fire bølger. Etter det (akkurat som alle de andre tidsbegrensede begivenhetene i DLC-en « Donkey Kong Bananza ») vil alle Super Mario-elementene forsvinne.