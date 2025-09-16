Donkey Kong Bananza: Guide til de 8 Banandiumtone-puslespillene i DK Island & Emerald Rush

HQ

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush har nettopp blitt utgitt som en ekstra del til et av de beste spillene i 2025 og/eller på Nintendo Switch 2. Det har ikke gjort det uten noen kontroverser, gitt at Nintendo EAD Tokyos strålende plattformspill ikke en gang har vært i salg i to måneder, og også med tanke på den høye nedlastingsprisen. Men vi er ikke her for å snakke om kvaliteten, mengden innhold eller prisen på DLC.

Denne guiden er for å hjelpe de av dere som allerede har lastet ned DK Island & Emerald Rush og, bortsett fra hovedaktiviteten (samle Emeralds og fullføre oppdrag for Void Kong som VoidCo-ansatte), ble sittende fast på et merkelig puslespill i det første miljøet i DLC. Det er normalt, det skjedde med oss også i begynnelsen: det er det vanskeligste puslespillet i hele Donkey Kong Bananza - og det er også fascinerende og unikt!

Vi skal veilede deg trinn for trinn for å løse de forvirrende og forvirrende gåtene i Banandiumtone, en veldig spesiell frakton (det er den eneste til dags dato formet som et bananskall) som uttrykker seg på et språk som er ganske vanskelig å forstå, ved hjelp av en slags symboler som ser ut som hieroglyfer.

Hvor ligger Banandiumtones flytende øy?

Banandiumtones flytende holme ligger på venstre side og høyt oppe, vendt mot den store DK-flaten som er skåret inn i øya, og som har gitt den navnet sitt. For å nå den for første gang kan du enten fly med strutsebananzaen fra toppen av fjellet eller ta fatkanonen rett utenfor huleruinene, ved siden av den store zip-linen. Der finner du Banandiumtone og hans eget teleporteringspunkt for raske reiser i fremtiden.

Hva symbolene til Banandiumtone betyr

Denne særegne fraktonen snakker til deg med symboler. Som du kanskje har gjettet, er det faktum at han har en Banandiumtone-melon ved siden av seg den første ledetråden, men derfra er det ikke så enkelt som det kan virke.

Du vil se at Banandiumtone først uttrykker seg ved å si ett enkelt symbol, men så kombinerer han to, tre og så videre, i det vi kaller nivåer. Du tror det er et spørsmål om å slå ham med den Bananzaen han indikerer, og du tar ikke helt feil, men du blir fort forvirret.

Hvorfor er det slik? Fordi Banandiumtone kan si opptil sju forskjellige symboler, og du har bare fem Bananzas, ikke sant? Dessuten virker noen symboler tydelige, men "jeg ser to slanger, eller to strutser, og hva betyr den med de små pilene på toppen?" Det hjelper heller ikke at du kommer til neste nivå ved å trykke på Banandiumtone, for du tror kanskje at du allerede har nøkkelen ... og det har du ikke.

Tenk på Banandiumtone-symbolene som slot machine -symboler. Det er ikke første gang Nintendo har laget spill som dette, der man stiller opp kort eller gjenstander fra soppriket, er det vel, Super Mario Bros. 3? Vel, her må du stille opp alle de gule bananene. Men det blir vanskeligere og vanskeligere...

Slik løser du de åtte Banandiumtone-oppgavene, nivå for nivå

Banandiumtone-gåte - Nivå 1

Dette er mer som en introduksjon til systemet: Bare trykk på Banandiumtone til det gylne banansymbolet dukker opp. Du trenger ikke engang å bruke Bananza-transformasjonene dine.

Banandiumtones puslespill - nivå 2

Selv om det fortsatt er enkelt, begynner det å bli interessant: to symboler, to ... armer! Slå til du har den gylne bananen på en av de to sidene, og derfra er det bare å flytte "hjulet" over på den andre siden ved å slå med den tilsvarende armen.

Banandiumtone puslespill - Nivå 3

Det vrir seg allerede litt. Og likevel har ikke Bananzas kommet i spill ennå. Forestill deg at det er en slotmaskin. Hvis du ser på den, vil du bare se det venstre "hjulet" forandre seg eller rulle, ikke sant? Trykk på det til den gule bananen kommer ut, vanligvis etter symbolet som ser ut som en elefant.

Og så... slår du! (med R, eller et slag i luften). Banandiumtone vil ta form som en bue, og du vil gå videre til neste hjul, og så videre til du har alle de tre gylne bananene på linje.

Banandiumtones puslespill - nivå 4

Dette kostet oss svette og noen tårer. Hvis du treffer det direkte, vil du bare se det andre hjulet spinne. Det er fordi det ikke er hvordan som betyr noe her, men hvorfra. Hvis vi hadde to armer da vi var to, hva er da fire i et rom med to akser?

Det spiller ingen rolle om du er nær eller langt unna (for eksempel når du treffer Banandium-venen i bakgrunnen), det som betyr noe er orienteringen i forhold til kardinalpunktene. Og siden det ikke er noe nord-sør-øst-vest her, må du se på bildene for å orientere deg.



Endre første symbol: Se på Banandiumtone fra hurtigreisepunktet (mellom Banandium-venen og anlegget).

Endre det andre symbolet: Se på Banandiumtone fra punktet mellom planten fra før og Banandiummelonen. Eller med andre ord, som om du nettopp hadde ankommet fra kanonen nedenfor.

Endre det tredje symbolet: Se på Banandiumtone i retningen mellom Banandiummelonen og den rosa-bladede planten.

Endre det fjerde symbolet: Se på Banandiumtone fra "ryggen", mellom den andre planten og Banandium-sømmen (dvs. det manglende kardinalpunktet).



Dette er de fire "kardinalpunktene" for å treffe Banandiumtone i nivå 4 av gåtene hans.

Banandiumtones puslespill - Nivå 5

Selv om Banandiumtone tilbyr deg opptil åtte nivåer, er dette det nivået hvor vi hadde det vanskeligst. Men hvis vi hadde to armer for nivå 2, og fire kardinalpunkter for nivå 4, hva har vi da fem for nivå 5, som vi fortalte deg om i begynnelsen av denne guiden? Det stemmer, fem Bananza-krefter.

Problemet er at det ikke handler om å forvandle seg slik at hver Bananza beveger en spinner, for det ville vært for enkelt. Fordi Banandiumtone er en lur fyr og vil at du skal gli rundt her som en fot på et bananskall, vil du se at hver Bananza endrer tre symboler. Men HVORDAN?! Som du leser det. Og som følger, hvis du prøver det :



Kong Bananza : Flytter hjul 1, 2, 5.



Zebra Bananza : Flytter hjul 1, 2, 3.



Struts Bananza : Flytter hjul 2, 3, 4.



Snake Bananza : Flytter hjul 3, 4, 5.



Elephant Bananza : Flytter hjul 1, 4, 5.



Siden alle starter fra en annen tilfeldig kombinasjon, er det opp til deg å unngå de gylne bananene og prøve å endre resten.

Vi gjorde det på denne måten, for eksempel :



Slå til en gul banan kommer ut. Vår kom ut i posisjon 2.

For å endre 3, 4, 5 brukte vi Snake. Slik fikk vi gul i den tredje.

Et slag med Elephant fikk frem en gyllen banan i den fjerde. Nå hadde vi 1 og 5 å endre, men jeg ville naturligvis endre andre også.

Herfra kom vi lett til en posisjon med alle gule unntatt den fjerde, som var én posisjon unna gul (den slags elefant med støttennene til venstre).

Til slutt gjorde vi følgende sekvens: Kong × 2, sebra × 2, struts × 3, slange × 2, elefant × 3.



(I den endelige sekvensen spiller rekkefølgen selvfølgelig ingen rolle, men vi har satt den i rekkefølgen på listen på skjermen).

Banandiumtones puslespill - nivå 6

La oss fortsette med ledetrådene. Her blir Banandiumtone-puslespillet litt The Witness. Hva har vi seks ting, men ser over hele kartet? Både Cranky Kong og tipsene på innlastingsskjermen forteller deg :

"Og som om ikke det var nok, er det i tillegg nye bonusnivåer her og der - seks, intet mindre!" - Cranky Kong

"Det er seks ruiner av bonusnivåer gjemt rundt omkring på Donkey Kong Island - let etter dem hvis du tør!"

"Så hva er poenget med disse Bonusnivåene?" Det lurte du sikkert på da du kom til DK-øya, for det er ikke akkurat slik at du trenger å legge til mer gull. Faktisk har du nå gjort akkurat som oss: skyndt deg å fullføre dem så snart du finner dem, én etter én. Ikke sant? Feil!

Omvendt psykologi: Bonusstadiene som er fullført er blokkert i spilleautomaten som er Banandiumtone, så det er i din interesse å fikse en i gult ved å slå den, fullføre den, fikse en annen, og så videre opptil fem ganger (og deretter endre bare en). Hvis du ikke vil vandre rundt for å se hvilket nivå som blokkerer hvilket spor, kan du se bildene nedenfor.

Hva om alle er grå! Det er OK, som vi sa, det er det samme som skjedde med oss. Bare last inn spillet på nytt (lukk og åpne programvaren), og de vil alle være glødende gull, ikke noe problem. Alternativt kan du gå til et annet stratum ved å ta en ål fra Teleport Gong og komme tilbake senere for å tilbakestille bonusstadiene. Det hender også at du blokkerer to eller tre bonustrinn på en gang, slik at du slipper å gå rundt.

For å komme til bonustrinn 6, under DKs hus, følger du ledetrådene i sanden på stranden.

Bonustrinn 5 er på Kremling-galeonen, og bonustrinn 4 er ved fossen.

Bonustrinn 1, 2 og 3 er henholdsvis på toppen av fjellet, på den vestlige holmen og bak Banandiumtones flytende holme.

Banandiumtone-puslespill - nivå 7

Her får du en skikkelig godbit, for du vil legge merke til at rekken med sju symboler nå har noen gule som ikke er banansymbolene, noe som gjør det hele enda mer forvirrende. På toppen av det, hvis du legger merke til det, ruller de fra høyre til venstre, i stedet for de "vertikale" hjulene vi har snakket om hele tiden. Men, Banandiumtone, har du ingen nåde?

Og du kan vri det enda mer, for her er det som endrer symbolene, hold deg fast, typen angrep du gjør med DK, selv om du nå vil ha mestret alle bevegelsene hans.

Det som er bra, hvis vi forvirrer deg enda mer, er at det finnes en universell løsning her. Hvis du ikke har fått taket på det, kan du prøve å fullføre følgende sekvens av trekk med Banandiumtone :



Slag nedover ( hopp + B)

Spinnhopp (spinn pinnen + A)

Rull(ZL)

Spinnhopp (spinn pinnen + A)

Rull(ZL)

Grip(ZR)

Spinnhopp (spinn pinnen + A)



Hvis vi sier at ZL er en "N" hvis du roterer den, og ZR er en "Z" hvis du fjerner "R"-en, hvilket ord kommer da ut? Bingo! Genialt!

Banandiumtones puslespill - Nivå 8

Vev. Steiner. Fra.

Men... Hva? Har Banandiumtone glitchet? *Slå den*

Weave. Steiner. Tilkoblet.

Weave. Steiner. Åtte.

Vev. Steiner. I.

Vi foretrakk nesten de små symbolene. Hva i all verden mener Banandiumtone med sin siste gåte? Her må du igjen tenke utenfor boksen. Kanskje i stil med The Legend of Zelda. Og for de av dere med grått hår, husker dere kanskje en hemmelighet i Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

For øyeblikket kan du tenke på det som tre elementer som i nivå 3, selv om de ikke er symboler. For å endre ordene ovenfor, kan vi bruke slaget. Det er slik vi vil ende opp med å se :

To. Steiner. Åtte.

Sammenkoblet. Steiner. Figur.

A. Steiner. Åtte.

Sammenhengende. Steiner. I.

Tilkoblet. Rundt. I.

Har du fått det ennå?

"Sving rundt to steiner i et åttetall."

Aha! Og hvilke sammenhengende steiner er det som kan sirkles rundt for å tegne et evighetssymbol eller et åttetall? Ta på deg brillene, Nintenfanboy! Tenk på at dette studioets første spill ikke var Super Mario Galaxy, det var ... Donkey Kong Jungle Beat! Og hva ble brukt til å kontrollere den Gamecube-klassikeren?

Du vet hva du skal gjøre. Svøm rundt de bongo-formede øyene i en åttetallsstilling, og magi skjer. Du har nettopp løst Banandiumtone-puslespillet, og du har låst opp et nytt slips i garderoben din: slipsetquick-change tie!

Dette slipset gjør, som navnet tilsier, følgende: "DK og Paulines utseende vil endre seg tilfeldig".