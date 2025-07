Donkey Kong Bananza vist med åtte minutter med gameplay

HQ

Vi har allerede fortalt deg det meste du trenger å vite om det kommende Donkey Kong Bananza i en massiv forhåndsvisning som bare er en uke gammel. Men det er alltid noe spesielt med å se gameplay, og det er det nok av i denne nye Overview Trailer som går gjennom de viktigste tingene på litt over åtte minutter.

Her er det massevis av ødeleggelser, massive fiender, skjulte hemmeligheter, variert gameplay og en presentasjon av co-op. Den 17. juli er det tid for premieren, så sjekk ut videoen nedenfor for å være maksimalt forberedt når det er tid for ape-action.