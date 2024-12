Donkey Kong Country Mine Cart Madness POV: første fulle video av berg-og-dal-banen i Universal Japan

HQ

Donkey Kong Country, det nye temalandet i Universal Studios Japan, åpner 11. desember 2024. Dette nye området i parken byr på interaktive spill, møte og hilse på selveste Donkey Kong, mat og merchandise, og selvfølgelig en berg-og-dal-bane.

Mine Cart Madness, som er basert på minevognnivåene fra Donkey Kong Country-spillene, er verdens første berg- og dalbane som plasserer passasjerene i de samme vognene som Donkey og Diddy Kong kjørte i disse spillene, i en bane rundt i landet.

Det spesielle med attraksjonen er at skinnene ser ut til å være ødelagt, slik at vognen ser ut til å "hoppe" over dem, akkurat som i spillene. I virkeligheten er vognen festet til en annen skinne under det "falske sporet", og det er det som gir denne illusjonen, som aldri før er prøvd på en berg- og dalbane.

Selv om området ikke åpner offisielt før i neste uke, har noen av de første besøkende allerede testet attraksjonen. Og i dag har vi den første ikke-offisielle POV-videoen av turen, fanget av dxnn91 på TikTok og delt av coasterhub. Du kan sjekke det nedenfor.

Hva synes du om Mine Cart Madness? Som berg-og-dal-bane er den helt klart på den kortere og langsommere siden, men mangelen på spenning var forventet, og tematikken og innlevelsen, inkludert animatroniske figurer av Donkey, Diddy, Dixie og tikiene eller musikken om bord, kompenserer for det, til tross for den lave kvaliteten på videoen.

Og dessverre, ingen Kremlins, dette er basert på Retro Studios 'Donkey Kong Country Returns, som blir utgitt på nytt for Nintendo Switch i januar. Hvis du ikke vil ta turen til Japan, vil denne Donkey Kong-attraksjonen også være en attraksjon på åpningsdagen for Epic Universe, den nye Universal Orlando Resort-parken i mai 2025.