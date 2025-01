Donkey Kong Country Returns HD er litt over 8 gigabyte

HQ

På torsdag er verdens kanskje mest elskede primat tilbake igjen. Dessverre ikke i et nytt eventyr, men i hvert fall i en oppgradert utgave. Det er Wii-klassikeren Donkey Kong Country Returns fra 2010 som nå får en ny HD-utgave.

Så hvor stort er dette eventyret? Er det på tide å tømme lagringsplassen? Vel, det trenger du sannsynligvis ikke, for som så mange andre spill utgitt av Nintendo selv ser det ut til å være godt optimalisert. I juni i fjor rapporterte vi at det var under ti gigabyte, basert på data fra den japanske eShop, og nå bekrefter den amerikanske eShop at spillet fortsatt er på beskjedne 8,3 gigabyte, og at alt dette også gjelder for oss her til lands.

Vi vil selvfølgelig anmelde den bananfylte festen som er Donkey Kong Country Returns HD, ikke gå glipp av det.