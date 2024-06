Donkey Kong Country Returns HD vil også ta opp mindre enn 10 GB på din Nintendo Switch

HQ

Denne uken dukker det opp noen produktoppføringer for kommende Nintendo-spill som ble kunngjort under den siste Direct. Vi har allerede sett hvordan The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vil ta opp litt over 6 GB på vår Nintendo Switch interne lagringsplass (eller SD-kort), mens Mario & Luigi: Brothership vil komme nær 10 GB lagringsplass. Nå vet vi at det neste Donkey Kong ikke vil gå over den linjen heller.

Oppføringen på Nintendo Japans nettsted bekrefter at Donkey Kong Country Returns HD vil trenge rundt 9 GB, noe som betyr at du bare på basislagringen til den første standard Nintendo Switch-modellen kan laste ned alle spillene som er nevnt her, og fortsatt ha plass til noen flere. Nintendo overrasker alltid med den tekniske kvaliteten på spillene sine og hvor lite plass de krever (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tar opp litt over 18,3 GB), men det er godt å vite at selv med ekstra lagringsplass til rådighet, kan de store titlene som er annonsert for denne siste fasen fortsatt nytes uten problemer.