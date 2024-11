Donkey Kong-land åpner i Super Nintendo World Japan 11. desember

HQ

Super Nintendo World i Universal Studios Japan har endelig blitt avduket i sin helhet. Dette nye temaområdet, basert på Donkey Kong Country, og mest fremtredende i Donkey Kong Country Returns-spillet, åpner 11. desember 2024.

Dette temalandet har bare én forlystelse, men det er en stor en: Mine Cart Madness er en ny type berg- og dalbane som aldri før er sett, der kjøretøyene ser ut til å flyte bokstavelig talt, akkurat som i spillene.

Men området vil ha flere interaktive spill, blant annet bongospill eller bokstavene KONG som skal finnes og skannes med NFC-armbåndet (mot betaling). Det vil være en suvenirbutikk, en matkiosk med pølser, Cranky Kong og Rambi vil gjøre animatroniske opptredener, og DK selv vil være i fullt kostyme.

Dette nye temalandet, ved siden av Super Mario-landet, var forventet å åpne i fjor sommer, men ble forsinket på grunn av noen tekniske problemer, sannsynligvis på grunn av kompleksiteten til den nye forlystelsen (som har blitt testet i flere måneder nå).

De som håper på å spille et nytt Donkey Kong-spill, må vente: Det siste DK-spillet kom for over ti år siden på Wii U. Nintendo vil imidlertid gi ut Donkey Kong Country Returns HD på nytt i januar 2025, så de som besøker parken, vil kunne kjøpe spillet som det er direkte basert på ... til full pris, til tross for at det er en fjorten år gammel tittel.

Neste år vil Universal Orlando Resorts nye park, Epic Universe, også åpne med Super Mario- og Donkey Kong-land fra starten av, i mai 2025. Men japanske besøkende i Universal Studios Japan i Osaka blir de første som får oppleve denne Donkey Kong-verdenen i levende live.