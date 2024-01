Donkey Kong-stjerne anklaget for juks inngår forlik

HQ

En gang i tiden var Billy Mitchells verdens beste, kongen av Kong, mesteren av Pac-Man og, ifølge ham selv, "verdens beste videospiller". Et argument som noen har stilt spørsmålstegn ved, ikke minst de mange påståtte rekordene hans, som de siste årene har blitt nøye gransket av folk med kjennskap til arkadescenen og avslørt en rekke kuriositeter.

Løgner og tvil har fulgt i hans fotspor, både fra hans egen munn og fra dem som har valgt å ta Mitchells parti. Spesielt Donkey Kong-rekorden har vært under lupen, og den ble mest sannsynlig oppnådd ved hjelp av MAME-emulatoren. Dette er strengt tatt i strid med reglene og var også (blant annet) en av grunnene til at Twin Galaxies til slutt trakk tilbake rekorden hans.

Mitchell ble rasende og fornærmet og gikk raskt til flere rettslige skritt, og de siste to årene har han blitt beryktet for å true baktalere med søksmål. Et av disse søksmålene - det mot Twin Galaxies - ble avsluttet i dag, med et forlik mellom de to partene og gjeninnføring av platen.

De nøyaktige detaljene i forliket er imidlertid fortsatt hemmelige, og nå flyttes fokuset til Mitchells andre store kamp - den mot youtuberen Karl Jobst, som har vært en av de største pådriverne på nettet mot den påståtte rekordholderen, noe som nå ser ut til å gå til retten. Kort sagt, turene fortsetter, og Mitchell vil fortsette å kjempe så lenge beina og lommeboken bærer ham.

Tror du Mitchell er ærlig, eller er han en juksemaker?

Takk, The Verge.