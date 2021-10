Donkey Kong-serien passerer 65 millioner solgte eksemplarer

HQ

Selv om Nintendo-spill utelukkende utgis på Nintendo-plattformer, så ender de stort sett med å bli enorme suksesser, og selger ofte langt mer enn tredjeparter gjør på Xbox og PlayStation.

Donkey Kong-serien er blant de eldste, og bestselgende gjennom tidene, og den har nå nådd en imponerende milepæl. Via en pressemelding i forbindelse med den nye Donkey Kong-utvidelsen av Super Nintendo World, sier Nintendo at serien har solgt over 65 millioner eksemplarer gjennom årene.

"Nintendo's Donkey Kong franchise started with an arcade game in 1981 and quickly captured the hearts of fans around the world. Since then, the Donkey Kong game series has continually delivered more games on Nintendo video game systems, such as the Super Nintendo Entertainment System, Wii, and Nintendo Switch. The series has sold over 65 million units (as of March 2021) worldwide to generations of fans."

Det siste spillet i serien var Donkey Kong: Tropical Freeze fra 2014.