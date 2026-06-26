Donkey, spin-off-filmen til Shrek, får endelig en premieredato

Spin-off-filmen « Donkey » har fått sin premiere dato. Eddie Murphy er offisielt tilbake som stemmen til den elskede, firbeinte følgesvennen til Mike Myers’ troll Shrek, men han kommer ikke bare tilbake for den kommende «Shrek 5». Han skal også ta oss helt tilbake til Donkeys opprinnelseshistorie, i den frittstående filmen « Donkey », som har premiere 30. juni 2028.

HQ

Det gir oss mer enn to år å vente på før vi får se Donkeys opprinnelse, men det blir mildt sagt en unik opplevelse. Ifølge Variety handler filmen om hvordan en « Donkey » ble til « Donkey », karakteren vi alle kjenner og elsker. Fra den opprinnelige Shrek-filmen vet vi at Donkeys eier ga ham bort etter at han begynte å snakke, noe som gjorde ham til et plagsomt kjæledyr å ha. Det er uvisst om dette fortsatt vil være en del av den offisielle historien, eller om vi vil fokusere på en annen historie om Donkeys opprinnelse.

Spin-off-filmer fra «Shrek»-universet har vist seg å være suksesser tidligere. «Puss in Boots: The Last Wish» er fortsatt en høyt rost animasjonsfilm, og selv om vi tviler på at vi får se « Donkey » kjempe mot døden i sin egen film, vil den helt sikkert vekke interesse hos «Shrek»-fans over hele verden.

Donkey Filmen regisseres av Charlie Bean, produseres av Rebecca Huntley og medregisseres av DreamWorks-veteranen Matt Flynn. Alle tre har tidligere jobbet med mange store animasjonsfilmer, med stort fokus på komedie.